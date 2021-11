Roberto Mancini, il Ct e Gianluca Valli: i gemelli del gol. «Gli sono stato vicino in silenzio durante la malattia»

"I gemelli del gol", Roberto Mancini e Gianluca Vialli, sono legati da una forte amicizia che va oltre il campo di calcio. Il Ct della Nazionale, ospite del salotto di Canale 5, Verissimo, ha dichiarato: «Siamo fratelli» sottolineando di essergli sempre rimasto accanto in silenzio anche durante la malattia che ha colpito Valli. «Non ne abbiamo mai parlato direttamente - rivela Mancini -. Io non avrei avuto la forza di chiederglielo. Non ha toccato l’argomento e ho rispettato il suo silenzio».

Inizialmente li ha uniti la passione per il calcio, diventata poi un'amcizia speciale. Mancini ha condiviso col fratello Valli la gioia per la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei di calcio, segnata da un emozionante abbraccio che ha colpito tutti. I “gemelli del gol” fecero sognare i tifosi della Sampdoria e permisero alla squadra di vincere lo scudetto nel 1991.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 18:18

