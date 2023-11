Insegno e De Girolamo a rischio? L'ad Rai Sergio nega (ma non troppo): «Parlare di chiusura anticipata è fuorviante»

di Redazione web

Quale sarà il futuro in Rai di Nunzia De Girolamo e Pino Insegno? In queste settimane molto si è discusso delle rispettive trasmissioni Avanti Popolo e Il Mercante in Fiera, che non hanno rispettato le attese, con numeri non eccezionali dal punto di vista degli ascolti. Ieri i media hanno rilanciato un'indiscrezione secondo cui le due trasmissioni dovrebbero essere chiuse a breve, proprio per mancanza di pubblico, ma questa mattina da Viale Mazzini arriva una parziale smentita.

Sergio: «Parlare di chiusura anticipata è fuorviante»

A parlare è l'amministratore delegato del servizio pubblico televisivo, Roberto Sergio: «Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione», dice Sergio, che però non nega del tutto la chiusura dei programmi in vista, anche se non fa mai nomi e cognomi. «Parlare di 'chiusure anticipate' di alcuni programmi è fuorviante - spiega - È chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all'andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia.

