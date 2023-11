«Pornografia del dolore? No, rispetto della vittima dello stupro di Palermo»: Marinella Soldi (presidente Rai) risponde alle critiche a Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo è intervenuta ieri con un post sui social per cercare di placare l'ondata di critiche in seguito alla sua intervista alla vittima di Palermo. La conduttrice è stata accusata di aver sfruttato la storia della giovane e di «pornografia del dolore».

Nunzia ha voluto ribadire l'impegno e il rispetto per la vittima che c'è stato, ma il suo lungo post di spiegazioni non è bastato. Nelle scorse ore è intervenuta, inoltre, anche la presidente Rai, Marinella Soldi, per rispondere alla lettera aperta invita ai vertici Rai dove si criticava fortemente l'operato di Nunzia.

Andiamo a leggere che cosa ha scritto.

Nunzia De Girolamo, boom di critiche dopo l'intervista alla vittima dello stupro di Palermo: «Non capisco maschilismo e donne che odiano le donne»