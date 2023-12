Ilary Blasi, ecco cosa guarda su Netflix. Ironia sui social: «La Regina DEI Scacchi?»

di Redazione web

Ilary Blasi è diventata ormai un volto simbolo di Netflix delle ultime settimane, dopo che il suo docufilm "Unica", in cui racconta della storia d'amore ormai finita con Francesco Totti, dalla sua uscita ha monopolizzato l'attenzione degli abbonati, restando a lungo in testa alla classifica dei contenuti più visti. Ieri, sul profilo Instagram ufficiale di Netflix Italia, Ilary dà i suoi "consigli di visione" ed elenca i suoi tre titoli preferiti sulla piattaforma.

Le scelte di Ilary Blasi su Netflix

La scelta della Blasi è tutt'altro che scontata: al primo posto The Crown, l'iconica serie che racconta la vita della Regina Elisabetta e della sua corte, dai tempi dell'incoronazione fino agli anni '90, e che tra meno di due settimane vedrà online i suoi ultimi episodi. «Mi ha sempre affascinato un po' la storia della Corona e della Regina d'Inghilterra, mi piaceva molto la fotografia, e mi incuriosiva sapere cosa succedeva "dietro le quinte", oltre a ciò che già sappiamo», dice Ilary.

Al secondo posto i Goonies: «Chi nella mia generazione non ha mai visto i Goonies?», si chiede. E infine al terzo posto, la Regina degli Scacchi: «L'ho visto durante il lockdown, mi ha stupita. Ho anche comprato una scacchiera perché mi sono ripromessa di imparare a giocare a scacchi, perché a dama so giocare, a scacchi no. Però non ho ancora imparato». Tra i commenti però qualcuno la prende in giro: «La Regina DEI Scacchi», scrive un utente, scimmiottando la sua pronuncia romana.

