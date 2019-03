Il Paradiso delle signore daily fa ancora centro: con 1.831.000 telespettatori è record stagionale

Il Paradiso delle signore

Continua la straordinaria, la fiction del pomeriggio di Rai1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagionee il 16,5% di shareDopo ben 9 mesi di lavorazione, sono appena terminate a Roma le riprese della serie di Rai1 che andrà in onda fino alla metà di maggio. Il 15 marzo 2019 è stato l’ultimo giorno di set negli studi Videa dove sono stati costruiti appositamente per la fiction due teatri per gli interni di oltre 3000 mq e 2.000 mq di esterni.Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv,continua ad appassionare il pubblico guadagnando in soli sei mesi oltre 6 punti di share fino a diventare uno dei programmi più visti nel daytime targato Rai. «Con tutto il cast, vogliamo ringraziare gli spettatori che ci seguono con sempre crescente interesse e attenzione non solo il pomeriggio su Rai Uno ma sulle varie piattaforme Rai e in tutto il mondo, grazie a Rai Italia. Il gradimento del pubblico aumenta il dispiacere per la chiusura di una serie che offre alla Rai un'altissima redditività ad un costo bassissimo che avrebbe potuto tornare ad essere trasmessa con successo anche nel prime time» così ile continua, «La chiusura, oltre a togliere il lavoro a centinaia di persone che si erano dedicate con passione a a questa produzione unica in Italia, che prevedeva la realizzazione ogni giorno di puntate di 40 minuti, provoca un grave danno economico in quanto vengono perse le spese sostenute per avviare importanti strutture produttive».