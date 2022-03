Il cantante mascherato, rinviato lo spareggio fra Drago e Pastore Maremmano: impazzano le polemiche

Una chiusura di puntata piena di pomeliche. Si è conclusa così la terza puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato 2022. E tutto questo perchè Milly Carlucci ha preferito rinviare lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Nonostante abbia dato il via alle votazioni social la conduttrice ha poi preferito rimandare la sfida alla prossima settimana per mancanza di tempo, lasciando così giurati e pubblico a bocca asciutta.

Una scelta che non è piaciuta a molti telespettatori del Cantante Mascherato. Molti si sono lamentati sui social network, sentendosi ingannati dalla situazione. Alcuni hanno precisato che nel corso della serata si è perso tempo con altro allontanandosi dall’obiettivo del format, che è quello di smascherare i vari partecipanti allo show. Difatti, Carlucci ha infatti dato ampio spazio ad un confronto tra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio per capire chi dei due si nasconde sotto la maschera di SoleLuna. Al termine della serata, poi, ha preferito far cantare Arisa, la giurata ha presentato una canzone del suo nuovo album, anziché i due concorrenti meno votati.

«Non ci credo che sono stata davanti alla tv fino ad ora per niente» ha scritto un’utente su Twitter, seguita da decine e decine di lamentele, anche sotto il post Instagram di Milly. «Aspettare oltre la mezzanotte senza uno smascheramento finale è deludente». E ancora: «Siete ridicoli, mi spiace dirlo, ma ogni puntata termina in questo modo perché finisce il tempo a disposizione...evitare di perderlo in chiacchiere inutili, trite e ritrite, no vero???? Vergogna».

In realtà, già prima c'era stata una polemica. Dopo lo spareggio tra Pinguino e Drago: a vincere è stato il primo ma in precedenza aveva già espresso a Milly Carlucci la sua voglia di abbandonare il programma. Edoardo Vianello era piuttosto stanco di indossare un costume così pesante e ha preferito lasciare lo show. Nonostante questa decisione Milly non ha annullato la sfida tra le due maschere e ha addirittura annunciato che il Pinguino tornerà nella trasmissione con una nuova identità.

Con Pinguino-Edoardo Vianello salgono a quattro gli eliminati della terza edizione de Il Cantante Mascherato 2022. Fuori dai giochi pure Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 13:42

