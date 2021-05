Amadeus . Giulio Scarpati ai Soliti Ignoti, un dettaglio del parente misterioso fa infuriare i fan: «Vergogna». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Giulio Scarpati. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.

L'indagine condotta da Giulio Scarpati è ottima. Il volto storico di Un medico in famiglia compie solo un errore, non indovina l'identità dell'ignoto numero due che si occupa di giardini giapponesi. In ogni caso, Scarpati arriva alla fase finale con il super budget di 218mila euro. Entra, a questo punto, il parente misterioso. Si tratta di Bianca ed è la figlia di uno dei concorrenti.

Anche stasera, riconoscere la somiglianza è piuttosto complicato. Giulio Scarpati brancola nel buio e giustamente si avvale di tutti gli aiuti, giocando per 87.200. Alla fine, l'attore sceglie come "mamma" di Bianca, l'ignoto numero sette. Ma la risposta è sbagliata. Il papà di Bianca è, ironia della sorte, proprio l'ignoto numero due. L'unico errore di Scarpati. Immediati i commenti degli "ignotisti" su Twitter: «Vergogna, era impossibile». E ancora: «Anche stasera era impossibile indovinare il parente misterioso. Ma perché?». «Il parente misterioso assomigliava a tutti, tranne che al padre». E c'è chi ci scherza su: «Anche stasera è la figlia dell'idraulico». Risate social. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

