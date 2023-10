Pechino Express, Fru sarà tra i conduttori: «A scuola mi prendevano in giro, i The Jackal mi hanno salvato»

di Redazione web

Gianluca Fru, all'anagrafe Gianluca Colucci, affiancherà Costantino Della Gherardesca nella conduzione della nuova stagione di Pechino Express. Il comico, che fa parte del gruppo dei The Jackal, nel frattempo, ha rilasciato un'intervista in cui si fa conoscere meglio al grande pubblico e dove ha svelato di essere più volte stato preso di mira quando era più piccolo a causa della sua eccentricità che non tutti capivano.

L'intervista di Gianluca Fru

Gianluca Fru è uno dei membri dei The Jackal che gli utenti social preferiscono: piace perché è originale e riesce sempre a strappare un sorriso. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, il comico ha raccontato: «A scuola facevo fatica a inserirmi perché ero molto diverso dagli altri, anche nel modo di vestire. E sappiamo bene che il contesto periferico spesso non eccelle per larghe vedute. A casa mia, però, ho avuto modo di studiare i social e di realizzare i miei primi video su Internet. Non sono mai stato vittima di bullismo, anche se, le prese in giro sono sempre state delle costanti del mio percorso scolastico. Le dico, però, che tutto questo mi ha insegnato a trattenermi dall'andare in bagno. Cosa che mi riesce benissimo anche adesso: avevo paura di uscire dalla classe perché capitava che i ragazzi più grandi mi prendessero in giro per via dei miei look eccentrici, così non ci andavo. Ancora oggi posso stare un giorno senza fare la pipì».

Per quanto riguardo il ruolo importante che avrà a Pechino Express, Gianluca Fru ha detto: «In quest'ultimo anno mi chiedo sempre: ma io sono giusto per fare tutto questo? Nascono sempre nuovi interrogativi su come migliorarmi».

Il rapporto con i The Jackal

Infine, Gianluca Fru racconta del suo rapporto con i The Jackal: «Mi hanno salvato, grazie a loro ho capito quanto sia prezioso e bello lavorare in gruppo, ed è per questo che mi auguro di non diventare mai un solista.

