Italia’s Got Talent: al via una nuova stagione nel segno della freschezza e dell’entusiasmo

La campanella di ‘Italia’s Got Talent’ suona ufficialmente su Disney+ il primo settembre, ma il viaggio dei giudici non ha conosciuto vacanze. La nuova edizione dello show prodotto da Freemantle Italia (il primo in Europa sulla piattaforma di casa Disney) è ai blocchi di partenza. O meglio, ai binari. In occasione della presentazione delle novità, infatti, i giudici hanno sfilato in mezzo alla folla di passeggeri alla Stazione Centrale di Milano sorprendendo i viaggiatori.

Italia’s Got Talent, i giudici della nuova edizione: Khaby Lame, Lamborghini, Maionchi e Matano

Italia's Got Talent: tutto pronto per una nuova stagione

L'occasione ha dato modo di inaugurare il treno Intercity con la speciale grafica dedicata al talent show griffato Dinsey+. Impegnati nel viaggio alla ricerca del talento sono gli storici giudici Mara Maionchi e Frank Matano insieme alle new entry Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

Debutto anche alla conduzione, che vede sul palco Aurora e Fru dei The Jackal con l’ironia e la freschezza che li contraddistinguono.

Immagini da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- ‘I Am Groot’: in arrivo cinque nuovi corti, dal 6 settembre

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA