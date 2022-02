GFVip, Soleil Sorge e il mistero del fidanzato Carlo: «Gli amici più intimi dicono che...»

Al Grande Fratello Vip aleggia il mistero del fidanzato di Soleil Sorge, grande protagonista di quest’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La concorrente infatti ha fatto sapere di aver un compagno, di nome Carlo, che però ad oggi risulta molto difficile da rintracciare…

Solei Sorge (Foto gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil Sorge e il mistero del fidanzato Carlo

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ha fatto sapere di aver un fidanzato estraneo dal mondo dello spettacolo, Carlo, che l’aspetta fuori dalla casa. Il compagno dell’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” però rimane tuttora misterioso, dato che nonostante i tanti accadimenti che hanno visto protagonista la fidanzata, soprattutto col caso Alex Belli, non si è mai fatto vedere o sentire (anche attraverso lettera, come spesso capitato in altri casi) in trasmissione.

Barù e Solei Sorge (Foto gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Sulle tracce dello sfuggente boy friend è andato anche il settimanale “Chi”, diretto proprio da Alfonso Signorini, senza però ottenere risultati. L’unica informazione che sembra essere certa e che l’ultima fiamma nota della concorrente non si chiamava Carlo: «Nella Casa del “GFVip” – si legge sulla rubrica “Chicche di gossip di “Chi” - Soleil Sorge si è dichiarata fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, ma dallo scorso settembre di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero? Intanto amici intimi della Sorge dicono che la sua ultima frequentazione portava il nome di Giuseppe De Falco. Qual è la verità?”

