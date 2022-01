GF Vip, la cucina è un vero disastro e Katia Ricciarelli sbotta per la sporcizia: «Io qui non metto le mani!»

Dopo quasi cinque mesi, la sporcizia nella casa del Grande Fratello Vip è sempre di più e le pulizie e le faccende domestiche continuano a essere motivo di scontri. Le polemiche non si placano e, in questi giorni, Katia Ricciarelli è tornata a lamentarsi per il modo in cui gli altri inquilini hanno lasciato la cucina. La soprano è apparsa disgustata dallo sporco lasciato in cucina e si è rifiutata di pulire.

Il risveglio nel loft di Cinecittà per Katia Ricciarelli è stato un vero incubo. A lei, secondo i turni decisi dai concorrenti, il compito di pulire e fare le faccende domestiche, ma si è trovata di fronte una scena raccapricciante che l'ha fatta infuriare.

La sera prima, gli altri vipponi, avevano lasciato molta sporcizia all'interno del lavandino in cucina e Katia ha sbottato: «Io qui non metto le mani, mi dispiace!», ha detto la soprano a Miriana Trevisan accanto a lei. La showgirl ha subito rincarato la dose precisando: «Questa roba qui si è accumulata da 15 giorni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 19:23

