Gf Vip, nuove rivelazioni: Katia potrebbe lasciare la casa, guerra tra Delia e Soleil

Indiscrezioni aleggiano nella casa più spiata d’Italia. In primis, Katia Ricciarelli,che domani, 18 gennaio, festeggerà 76 anni. In diversi frangenti l’ex di Pippo Baudo ha fatto sapere di tenere molto a celebrare l’evento con i suoi compagni di viaggio. Poi, però, potrebbe lasciare il gioco. A sollevare il polverone è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che, dal suo profilo Instagram, ha fatto trapelare l’indiscrezione relativa a un possibile addio anticipato della soprano.

Altre indiscrezioni riguardano Barù e Delia Duran. Il nipote di Costantino della Gherardesca, con la sua proverbiale ironia infarcita da alte dosi di spassoso snobismo, ha stroncato Jessica Selassiè, che continua a lamentarsi del fatto di non riuscire a trovare una dolce metà. «Sai qual è il suo problema e perché non trova un marito? Perché è un po’ acida e non ha senso dell’umorismo» ha sentenziato Barù.

Delia, invece, a colloquio con Manila Nazzaro, ha confessato di aver avuto dei rapporti intimi a tre in passato (con un’altra donna e con il compagno Alex Belli).

«Con Alex, confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta. Tu capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c’era condivisione». Così la Duran a Manila. Una rivelazione che conferma e alimenta l'essenza di ‘coppia aperta’. Belli, quando gli fu fatta una domanda diretta sulla questione, ebbe però una versione differente: «Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo. Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto», puntualizzava l’attore parmense.

Intanto, tra Delia e Soleil Sorge continua la guerra. A colloquio con Valeria Marini: «Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi, se proprio, per esagerare con me. Ora lei sta qui per parlare con me. Ci sono persone che pure in simili frangenti hanno una certa eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro. A me pare proprio una cosa esasperata, una disperata di fama» dice Soleil.

