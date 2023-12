Gerry Scotti a Verissimo: «Sarà un Natale speciale, il primo tutti assieme». Cosa ha rivelato

di Redazione web

Gerry Scotti è stato uno degli ospiti del sabato pomeriggio di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il conduttore ha parlato di vari argomenti: la finale di Io Canto Generation ma anche la magia del Natale che, quest'anno, sarà reso ancora più speciale dalla presenza dei suoi nipotini e, poi, anche dell'album di canzoni natalizie creato anche grazie all'aiuto dell'Intelligenza Artificiale.

L'intervista di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha cominciato la sua intervista a Verissimo parlando del suo album di canzoni natalizie intitolato Gerry Christmas: «La mia canzone preferita è Driving Home for Christmas perché uno dei momenti che ti fa più pensare a Natale è quando sei lontano dalla famiglia e hai solo un pensiero: rivedere tutti insieme. La canzone racconta la storia di un camionista che dice che tutti quelli come lui hanno la stessa faccia perché devono lavorare e sono lontani dai loro affetti più cari. Quindi, dobbiamo anche ricordarci di chi è più bisognoso e di coloro che quel giorno, invece, di stare in famiglia sono costretti a lavorare».

Il Natale di Gerry Scotti

Inoltre, Gerry Scotti ha anche parlato dell'amore che gli danno i suoi nipotini: «Ho due nipotini, Virginia e Pietro, ma parla solo la piccola, non so, infatti, da chi abbia preso. Pietro è buono come un panettone e hanno ridato molto senso al Natale perché per me aveva perso un po’ di significato questa festa, invece, quest’anno sarà il primo con entrambi i bambini e sarà speciale». Poi, su Io Canto Generation ha detto: «Sono molto contento di com'è andato il programma e, soprattutto, per il fatto che i ragazzi abbiano davvero stretto sincere amicizie».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 17:15

