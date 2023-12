Sara Ricci a Verissimo: «Mamma ha sofferto di una grave depressione, Beatrice Luzzi mi ha attaccata senza sapere»

Sara Ricci è stata intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello. L'attrice è stata una delle gieffine più "odiate" sui social per i suoi comportamenti da "diva", ad esempio, quando dichiarò che «le costumiste non sapessero fare il loro lavoro» per gli abiti che le sceglievano oppure quando disse che «aveva un'immagine da proteggere». Poi, durante la sua intervista, Sara ha anche raccontato del rapporto con la mamma e degli attacchi di Beatrice Luzzi.