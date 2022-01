Gegia presidente della Repubblica, la "provocazione" del furgoncino in giro per Roma

Sull’elezione del presidente della Repubblica c’è chi ha le idee ben più chiare rispetto ai parlamentari italiani. Secondo il titolare di questo furgone in giro per Roma non ci sono dubbi: è Gegia che merita di diventare il capo dello Stato. L’attrice, comica, cantante, conduttrice tv che spopolava negli anni '80, il colle l’ha davvero risalito con Belli Ciao a fianco di Pio e Amedeo, l’ultimo film che le sta facendo rivivere un clamoroso ritorno di popolarità. Come testimonia la foto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 21:36

