Gabbani, da cantante a pittore: «Disegno le maglie che indosso ai concerti, vi racconto la mia passione per i colori»

Popstar, volto conosciutissimo della musica italiana, ma anche talento creativo come "pittore": Francesco Gabbani racconta tutte le sue passioni a "Da noi... a ruota libera", ospite di Francesca Fialdini nel talk show della domenica pomeriggio di Rai1.





Gabbani infatti da diverso tempo si diletta nel disegno di maglie, che poi indossa nel corso dei suoi concerti: «Provo ad unire le mie due passioni, quella della musica - che il pubblico conosce - e quella di dipingere», spiega il cantante. «L'ho sempre avuta, me l'ha tramandata mio nonno Sergio. Io sono attratto più dal colore, l'abbinamento, il contrasto, sono cose che mi emozionano».



«La pittura diventa voglia di esprimere questa emozione, è quasi terapeutico e soprattutto libero», prosegue. «Creazioni che faccio la mattina, prima di partire, di getto. Perché ogni concerto è un'opera d'arte unica». Una passione che Gabbani ha dimostrato proprio in studio, trasformando una maglia bianca in un'opera d'arte personale con cinque colori: rosso, giallo, blu, verde e nero.



Non è mancato un commento sull'apparizione all'ultimo Festival di Sanremo, in duetto con Fiorella Mannoia: «Ci siamo conosciuti in questi anni, ma non avevamo mai avuto modo di cantare insieme.

