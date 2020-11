Gigi Proietti i funerali in diretta tv sulla Rai: il corteo nei suoi luoghi del cuore

Funerali di Gigi Proietti in diretta tv sulla Rai: il corteo nei suoi luoghi del cuore. La cerimonia funebre, che si terrà giovedì 5 novembre 2020, sarà celebrata all'interno della chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, blindata per l'occasione. I funerali saranno strettamente privati e l'accesso alla chiesa sarà consentito solo ai familiari più stretti .

Leggi anche > Gigi Proietti nato e morto nello stesso giorno, il 2/11. Il web nota un dettaglio: «Provate a fare 2 diviso 11»

Sarà mamma Rai a trasmettere i funerali di Gigi Proietti. L'attore scomparso martedì 2 novembre, lo stesso giorno del suo compleanno. La scaletta del 5 novembre, giorno dei funerali, secondo quanto riferisce la Dire, prevede il passaggio del feretro davanti al Campidoglio e poi davanti al Globe Theatre di Villa Borghese, prima di raggiungere la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per la cerimonia religiosa.

Tutto sarà trasmesso in diretta televisiva con molta probabilità su Rai 1, anche se al momento non abbiamo l'ufficialità, e l'area circostante Piazza del Popolo sarà controllata dalla forze dell'ordine per evitare la formazione di assembramenti.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il lutto cittadino e l'intitolazione del Globe Theatre di Roma allìattore romano. Fino al giorno dei funerali il Colosseo e il Campidoglio saranno illuminati con una fotografia di gigi Proietti

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA