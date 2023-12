Fulminacci, Fiorello lo incorona a "Viva Rai2!": «Sei il futuro del cantautorato italiano»

di Alessia Di Fiore

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, è stato oggi ospite a Viva Rai2!, dove è stato ufficialmente incoronato da uno degli showman italiani più famosi, Fiorello.

Il cantante si trovava lì per presentare il suo nuovo brano "baciami, baciami", ed è stato accolto dal conduttore con una seire di lodi e complimenti.

Fiorello promuove Fulminacci

Fiorello ha definito Fulminacci il futuro del cantautorato italiano: «Per me il futuro della musica italiana comincia da qui, comincia da lui. Non lo scopro certo oggi io, eh. Io mi ricordo già in un programma che si chiamava “Viva RaiPlay!” (sempre di Fiorello nel 2019, ndr), io già lo invitai e lui mi ricordo che si sorprese del mio invito. Mi disse: “Come mai hai invitato me?”. Perché sei forte, gli ho detto, perché sei il futuro del cantautorato italiano, perché sei un ragazzo di grande talento, e io sono onoratissimo di averlo qui oggi», ha affermato lo showman prima di introdurre l'esibizione live del musicista.

Il cantautore, dopo l'esibizione ha colto l'occasione per ringraziare Fiorello, e per ricordare al pubblico cheil 24 novembre è uscito il suo terzo album "Infinito +1".

