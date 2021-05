Friends, la reunion è emozionante: «Sarà l'ultima sullo schermo, mi viene da piangere»

di Silvia Natella

Li avevamo lasciati mentre si chiudevano la porta dell'appartamento di Monica alle spalle ed è proprio da lì che ha avuto inizio lo show sulla reunion di Friends. In tutto il mondo hanno atteso pazientemente la messa in onda di ieri. Dopo 17 anni il famoso cast di "Amici" si è ritrovato insieme nella stessa stanza e ha ricordato i momenti, gli episodi, le battute che hanno cambiato la loro vita per sempre. C'erano tutti: Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrow, Matthew Perry (Chandler Bing), Courteney Cox ((Monica Geller) e Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).

Leggi anche > Regé-Jean Page, l’addio a Bridgerton: «Ecco perché non ci sarò nella seconda serie»

Friends, la reunion è emozionante

Le cifre della serie tv, andata in onda dal 1994 al 2004 e diventata una delle più popolari, sono impressionanti, e i sei attori hanno continuato a tenersi in contatto, sebbene non siano riusciti a frequentarsi tutti insieme. Durante la reunion su HBO Max hanno rivisto gli oggetti di scena, i luoghi simbolo e si sono commossi. Anche il pubblico si è fatto travolgere dall'emozione nel rivederli tutti insieme e con i segni del tempo sui volti.

Friends, la reunion è emozionante

Mentre in molti si commuovevano, Courtney Cox rivelava che questa sarà 'l'ultima reunion del cast. Saranno amici per sempre, ma ma non più sullo schermo. «Sinceramente questa cosa mi farà piangere - ha detto l'attrice (Monica Geller nella storia serie) - ma questa è l'ultima volta che ci viene chiesto di fare una trasmissione come gruppo. Non ci sarà un'altra cosa come questa tra 15 anni. Dico anche un'altra cosa non aspetteremo così tanto per cenare assieme». «No, davvero - le ha fatto eco la Aniston -. Non aspetteremo così tanto per ritrovarci».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA