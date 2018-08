Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna in tv condaIl fortunatissimo game show del preserale didopo l'immenso vuoto lasciato da, scomparso la notte di domenica 25 marzo per emorragia cerebrale nell'ospedale Sant'Andrea di Roma, torna sul piccolo schermo.Non sarà semplice per il conduttore di "Affari tuoi" raccogliere, l'eredita, è proprio il caso di sottolinearlo, di uno dei presentatori più amati dal pubblico. A svelare la data di partenza è Tv Sorrisi e Canzoni.Per Insinna è un nuovo inizio e si spera in una rinascita lavorativa, dopo le polemiche che lo hanno investito a causa dei fuori onda diin cui prendeva in giro alcuni concorrenti di Affari Tuoi: «Il mio primo obiettivo - aveva dichiarato in un'intervista Insinna - sarà non deludere lui. Fabrizio non è sostituibile, non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essere bravo».