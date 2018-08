Claudia Zanella paparazzata mentre bacia un altro. E' finita con Fausto Brizzi?

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' tutto finito tra? L'attrice è stata paparazzata mentreun ragazzo più giovane di dieci anni, Luigi Cesolini, istruttore di boxe di Roma. A pubblicare lo scoop è, in edicola da mercoledì 29 agosto, che ha fotografato i due mentre si coccolavano teneramente sull'isola di Ponza.L’attrice fiorentina 39enne e mamma di una bimba di 2 anni di nome Penelope Nina, durante i mesi di indagini che hanno visto il marito Fabrizio Brizzi coinvolto in uno scandalo relativo a molestie sessuali, è stata sempre accanto al regista. Ma ad oggi sembra che la favola si sia conclusa con un finale del tutto inaspettato.Dopo che la Procura di Roma ha scagionato Fausto Brizzi perchè secondo i giudici dell’accusa il reato di violenza sessuale “non sussiste”, la moglie, o forse dovremmo dire ex moglie si è sentita libera di poter mostrare al mondo il suo nuovo amore. La Zanella e l'istruttore di box, infatti, non si nascondono e, come mostrano le foto passeggiano tranquillamente mano nella mano e si vedono anche per un aperitivo con alcuni amici alla luce del sole.