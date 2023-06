Fiorello, non solo Viva Rai2: la sorpresa per tutti i fan. Ecco cosa farà in tv

La stagione televisiva di Fiorello è giunta al termine. O forse no? Viva Rai2, almeno per questa edizione, è terminato, in vista della consueta pausa estiva per tutti i programmi principali della nostra televisione. E mentre molti fan dello showman si chiedono se il programma che ha conquistato tutti vivrà di un secondo capitolo, lui prepara una sorpresa.

La sorpresa di Fiorello in tv

In tanti si chiedono se il programma di Fiorello ornerà con una seconda stagione e per ora non ci sono certezze. Intanto, Fiorello e Biggio il 19 giugno saranno ospiti nel programma "Gialappa Show" e ieri sera è già andato in onda un loro breve video al famosissimo citofono.

«Sono 30 anni che tutti o quasi partecipano sempre volentieri come ospiti quando vengono chiamati nei programmi del trio, la prossima puntata con Fiorello e Biggio fa il 40% di share», hanno scritto su Twitter alcuni utenti.

Ieri sera è andata in onda anche lo speciale del Tg1 dedicato a Fiorello per omaggiare il successo del suo morning show travolgente. Insomma, le premesse per un grande ritorno il prossimo autunno ci sono tutte.

