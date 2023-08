Filippa Lagerback e Daniele Bossari, lo sfogo: «Più facile aiutarlo con il tumore che con la depressione»

di Redazione web

Faceva la modella ma ha abbandonato la carriera per la televisione. È il piccolo schermo ad aver regalato la celebrità alla 46enne Filippa Lagerback, 46 anni. Il suo volto spiccava nella pubblicità della birra Peroni e ora è diventato noto e famigliare al fianco del conduttore Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto (che seguirà nella nuova avventura post Rai). «Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme», ha detto.

​«Sempre a fianco di Fazio. Mi vedrei come conduttrice? - dice - Non tutti sognano quel palco e io non voglio essere a tutti i costi una primadonna». Serena e suo agio nel ruolo che già ha, insomma.

Daniele Bossari: «L'incubo del tumore, salvato dall'amore». Con lo sguardo rivolto all'esoterismo, spiritualità e meditazione

Filippa Lagerbäck e la malattia di Daniele Bossari. Come sta oggi: «Abbiamo affrontato il tumore tenendoci per mano»

Filippa Lagerback e il rapporto con il marito Daniele Bossari dopo la depressione

Lagerback si racconta in un'intervista al Corriere della Sera in cui per la prima volta parla di aspetti molto intimi della sua vita. In primis il rappporto con il compagno Daniele Bossari con cui è sposata dal 2018 e ha una figlia.

«Ha avuto due travagli duri - ha spiegato parlando del marito - Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo.

«La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua “serratura”: era lui che doveva trovare le risposte giuste», ha spiegato.

Il rapporto con l'età, com'è? Come sono i cinquant'anni che si avvicinano?

«I 40 anni - risponde - non mi hanno toccato, invece i 50 sono tosti: fai un bilancio e pensi al futuro. Qual è la mia analisi? Regalare del tempo a chi ami è la cosa migliore». E poi parla della pressione della società «che spinge a certe scelte». «Contano anche le frasi: l’affascinante cinquantenne; è ancora una bella donna; sessant’anni, ma non li dimostra. Che palle!! Non si sente mai dire lo stesso sugli uomini. La mia idea? Bisogna saper invecchiare con dignità», spiega Lagerback.

E a proposito di pressioni della società, ecco che la compostissima Lagerback sferza le giovani di oggi. «Sono omologate», dice. «Tutte vogliono avere nasino, sopracciglia e bocche uguali. È la ricerca di una perfezione non raggiungibile: non è così che si sta bene con sé stessi», aggiunge.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA