Daniele Bossari: «L'incubo del tumore, salvato dall'amore». Con lo sguardo rivolto all'esoterismo, spiritualità e meditazione

Daniele Bossari lotta con il tumore da un anno. Un carcinoma alla base della lingua che gli ha fatto tremare le gambe, ma che non lo ha abbattuto. Per affrontarlo, il conduttore si è sottoposto a cure pesanti: «Mi sembrava di vivere un incubo - ha rivelato Daniele Bossari al Corriere della Sera -. Tutte le certezze si sono disintegrate e l'unica cosa che ti resta da fare è affidarti agli altri». E dopo tanto patire, il conduttore tv finalmente ha ritrovato il sorriso.

Daniele Bossari racconta di aver ricevuto amore immediato dalla moglie, Filippa Lagerback, ma non solo.

Cosa, però, che Daniele Bossari ha fatto a modo suo. Lui si è affidato completamente alla scienza per il corpo, ma comunque non ha chiuso la porta alla speranza metafisica. «Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell'amore».

Adesso Daniele sta bene. È in una fase molto belle e produttiva e ha voglia di solarità, vita e amore. Il suo interesse per l'esoterismo e la spiritualità è iniziata quando guardando il cielo d'estate, in riva al mare, da ragazzino ha iniziato a farsi le solite domande ancestrali: chi siamo e da dove veniamo. Ha cercato di raggiungere una consapevolezza maggiore e ha iniziato a interessarsi di astronomia, ma non gli bastava. Ha studiato testi esoterici, filosofia, antroposofia e molte religioni, fino a che non ha incontrato la figura di Franco Battiato. In lui ha trovato un maestro che gli ha insegnato le tecniche e gli esercizi di respirazione per meditare.

Il successo

Daniele Bossari, poi, racconta l'arrivo del successo: prima da dj e poi in televisione. «Vivevo a Londra e, all'inizio, non mi rendevo conto», confessa. «Il mio agente mi confidò che non potevo uscire da solo in Italia, ma io non ci credevo, così un giorno l’avevo fatto: ricordo scene allucinanti, dove è dovuta intervenire la polizia per la ressa che si era creata, con tanto di vestiti strappati. Nel tempo mi sconvolgevo nel vedere che se mi mettevo un piercing nel pizzetto, dopo poco se lo mettevano tutti».

Il futuro

Infine, adesso, dopo la guarigione dalla malattia, per Daniele Bossari è tempo di guardare al futuro. «Considero un traguardo aver imparato a concentrarmi sul presente», questo è il suo vero cambiamento interiore. Adesso il nuovo Daniele concentra la sua attenzione sull'amore, sul circondarsi di personte interessate a fare del bene e capaci di curare le emozioni. «Siamo sommersi da tempeste emotive ma nessuno ci insegna a gestirle - conclude Daniele Bossari -. Vorrei provare a farlo».

