Ragazzi, parlando di Sanremo, non ci siamo soffermati sulla vera notizia: lo conduce uno che ha il profilo di coppia su Instagram

Ragazzi, parlando di Sanremo, non ci siamo soffermati sulla vera notizia: lo conduce uno che ha il profilo di coppia su Instagram. pic.twitter.com/jfViBZ3km7 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 14, 2020

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA