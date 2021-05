Federico Vespa, il dolore del figlio di Bruno a Storie Italiane: «In depressione per 15 anni, il più grande aiuto da mia madre»

Federico Vespa, figlio di Bruno Vespa, ospite a Storie Italiane ha deciso di mettersi a nudo e raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita: quello in cui ha sofferto di depressione. Bruno ha voluto raccontare del suo male di vivere e ha spiegato che ha iniziato a sentire i primi sintomi a 19 anni: «La mia colpa è stata sottovalutarla, ho pensato che passasse da sola».

Leggi anche> Denise Pipitone, l'avvocato di Piera Maggio svela a Storie Italiane il contenuto della lettera anonima

Federico spiega che la prima cosa che ha notato è stata quella di sentirsi come anestetizzato, non sentiva nulla: «Ho passato due anni a dirmi che le emozioni sarebbero tornate, ma non tornava. Poi a 22 anni ho trovato il coraggio di chiedere aiuto visto che la situazione non migliorava». Quando è successo era molto giovane e Vespa confessa di essersi arrabbiato molto con il destino, visto che era in un momento che doveva essere felice per lui invece non lo era.

«Sono andato dai miei genitori e gli ho chiesto aiuto. Facevo il terzo anno di università. Ho deciso di parlare con tutti e due subito e mi hanno subito dato una grossa mano, soprattutto mia madre che sapeva che sarebbe stato un percorso lungo e complicato. Mamma aveva sofferto di una depressione post parto quando sono nata io, lieve, ma aveva capito quale era il percorso da fare». Federico spiega che ha combattutto tra alti e bassi con la depressione fino ai 35 anni. Ricorda di essersi isolato, di aver passato lunghe giornate a letto, 5 anni sono stati i più duri ma ora ne è uscito.

Oggi Federico ha voluto raccontare la sua storia, la sua malattia, per dire di non sottovalutarla, di andare avanti e soprattutto di farsi aiutare, perché solo così si può guarire. Confessa che il grande aiuto sia stato dato dalla mamma con cui ha sempre avuto un rapporto molto stretto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA