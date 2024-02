Federica Masolin e Davide Valsecchi fuori da Sky F1, l'annuncio (amaro) dell'ex pilota: «Peccato». I sostituti

di Redazione web

Federica Masolin e Davide Valsecchi non fanno più parte della squadra Formula 1 di Sky. La giornalista si dedicherà esclusivamente alla Champions League, mentre l'ex pilota non lavorerà più con l'azienda televisiva. I due erano due punti fermi nel team F1, che dalla prossima settimana tornerà al lavoro a pieno regime con l'inizio della stagione 2024.

L'annuncio di Valsecchi

Valsecchi sui suoi canali social ha dato la notizia ufficiale, che da tempo aveva cominciato a circolare tra gli appassionati. «Non sarò più su Sky per la formula 1... peccato», ha detto amaro l'ex pilota. «Sarò con gli inglesotti per commentare alcune gare della stagione», ha aggiunto, dove per "inglesotti" indende il team di Formula 1 tv.

Chi sostituisce Masolin e Valsecchi

A condurre il programma dedicato alla Formula 1 sarà Davide Camicioli, fino all'anno scorso nello stesso ruolo, ma per la MotoGp.

Valsecchi e la sospensione

Lo scorso anno Davide Valsecchi e Matteo Bobbi (confermato nel team di Sky) erano stati sospesi dall'azienda per una gara dopo alcuni commenti in diretta alle ragazze presenti nel paddock.

