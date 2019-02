Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Verissimo per parlare del suo ultimo film,racconta anche la sua vita, la sua carriera e la sua famiglia. Il protagonista dicommedia di Alessandro Genovesi in sala dal 7 febbraio, è sul grande schermo un papà abbandonato dalla moglie (Valentina Lodovini) per più di una settimana e con tre figli a carico. Da qui tutta una serie di gag che gli forniscono l'occasione di parlare anche del suo ruolo di genitore. In un'intervista a Leggo.it chiarisce però di essere molto lontano dal protagonista di questa storia.Sul lavoro come nella vita quotidiana ama mettersi in gioco: «Spesso sono stato criticato proprio da chi mi diceva di osare di più, ma ci ho provato lo stesso». Nella vita reale è un papà molto presente e partecipe: «Ormai nelle famiglie i ruoli sono più interscambiabili. Da papà non ho così tante difficoltà». De Luigi ha due figli e un cane di nome Happy.Capo delle risorse umane in una ditta di supermercati, Carlo si ritrova all'improvviso ad affrontare una sfida non da poco: quella di dover gestire i tre figli quando la moglie, avvocato che ha rinunciato alla carriera per la famiglia, decide di prendersi una vacanza a Cuba insieme alla sorella. Ce la farà Carlo ad affrontare la tredicenne Camilla (Angelica Elli) in piena crisi ormonale, Tito (Matteo Castellucci), sette anni e la passione per i videogiochi violenti e la piccola Bianca (Bianca Usai), due anni alle prese con le prime parole? Ma i problemi di Carlo non finiscono qui. Anche sul lavoro le cose non vanno troppo bene, deve infatti vedersela con un collega più giovane che vuole fargli le scarpe e con un capo (Antonio Catania) troppo entusiasta della sua azienda. Dalla sua parte il prezioso aiuto in famiglia di una inedita Mary Poppins (Diana Del Bufalo).