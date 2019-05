di Enrico Chille

Sta per iniziare la quinta stagione di Comedy Central News, il programma di Saverio Raimondo (foto) prodotto da Fremantle e ispirato alla formula dei late-night show. Dal 24 maggio (ore 22), tutti i venerdì, il re della stand-up comedy all'italiana è pronto a tornare su Comedy Central (canale 128 di Sky) con uno show satirico pungente. Tra gli ospiti anche Massimiliano Rosolino e Valentina Nappi.



Raimondo, in Italia la stand-up comedy sembra un fenomeno di nicchia. Potrà mai approdare sulla tv generalista?

«Non è una necessità, la stand-up comedy deve allargarsi ma puntando su canali tematici, come Comedy Central o streaming come Netflix, ma soprattutto deve investire nei live, perché l'audio-video ha altre specificità comiche».



Perché in Italia è sempre più difficile fare satira politica?

«La satira in democrazia è sempre difficile: in dittatura c'è più censura ma l'obiettivo è più netto, mentre in democrazia è tutto più ambiguo. Le battute sui politici hanno poco senso, sui social le fanno tutti; la satira va fatta sugli elettori, sul consenso».



Quest'anno il programma è arricchito dalla presenza di giovani comici. Pensa che possano portare nuova linfa?

«Comedy Central News era e resta la più grande opportunità che mi sia stata offerta fino ad oggi e ho sempre cercato di dividerla con altri. Ai comici che innesto nel mio show dico sempre di prendersi il loro spazio: non devono somigliare a me, ma portare il loro mondo dentro al mio».

