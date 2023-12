Enrica Bonaccorti, la rivelazione a Verissimo: «Sono rimasta senza cuore per due ore»

di Redazione web

Enrica Bonaccorti è stata ospite della puntata del sabato di Verissimo, insieme alla figlia Verdiana Pettinari che le è stata molto vicina durante un periodo davvero delicato della sua vita. L'attrice ha raccontato il dramma della sua malattia, i momenti di paura prima e dopo il delicato intervento e l'amore di Verdiana grazie alla quale non si è mai sentita sola ma sempre amata.

L'intervista di Enrica Bonaccorti e Verdiana

Enrica Bonaccorti ha cominciato spiegando a Silvia Toffanin le sue condizioni di salute dopo la delicata operazione al cuore: « Adesso sto molto bene, mi sto riprendendo, sono ancora un po’ fragile ma ora va meglio. Verdiana mi segue sempre, è diventata più di una figlia, lei è una donna splendida, se fossi un uomo la sposerei perché sa fare tutto. Io, mia figlia e mia madre siamo molto legate, il nostro legame è indissolubile. Il papà di Verdiana ci lasciò da mia mamma quando lei aveva 11 mesi perché non avevamo più una casa. Poi, lui non tornò e, quindi, siamo rimaste sempre noi tre».

Verdiana, parlando della malattia al cuore di Enrica, ha detto: «Abbiamo passato un momento davvero brutto e il pensiero di perdere la persona più importante della mia vita (insieme a mio figlio) mi atterrisce. I dottori sono stati bravissimi, l’intervento che ha subito è durato 8 ore e mi hanno detto che lei è stata senza cuore per un paio di ore e, poi, l’hanno rimesso al suo posto».

Riguardo al padre, Verdiana ha chiarito: «Io ho perdonato mio padre, che è mancato due estati fa, sono andata al funerale e ho lasciato per lui una rosa bianca sulla bara. A volte, lo chiamavo e per sapere come fosse la sua voce, lo lasciavo rispondere e stavo zitta. Io adesso sto crescendo mio figlio con mia mamma perché anche io mi sono separata quando il mio bambino era piccolo, aveva solo un anno e mezzo. Sono andata da mia mamma e le ho detto che credevo di avere conosciuto una persona molto diversa da quella che invece si è dimostrata».

Enrica Bonaccorti sulla relazione di Verdiana

Infine, Enrica Bonaccorti ha spiegato il motivo per cui tra Verdiana e l'ex compagno è finita e si è riallacciata al suo matrimonio terminato: «Ci sono state violenze psicologiche. Così, è finita con mio marito: lui mi spinse e a me non piacque, pensai che sarebbe potuto diventare violento, quindi, quello fu un campanello d’allarme. Io sono stata coraggiosa ma tutti i coraggi che ho avuto nella mia vita sono forse stati dovuti all’incoscienza. Io dico sempre che la fortuna mia è stata Verdiana, mi dispiace perché so che è molto condizionata da me, vorrei che si rifacesse una vita, anche se, penso che anche lei voglia stare con me».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA