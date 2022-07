Elodie e Andrea Delogu, il ballo Tribale infiamma il Tim Summer Hits: «Il segreto? Il movimento del sedere»

Elodie e Andrea Delogu, la coppia che scoppia. È ormai virale il ballo di Elodie sulle note del singolo Tribale. Ieri durante i Tim Summer Hits, anche la conduttrice Andrea Delogu ha voluto provare i passi della hit estiva. Il video ha fatto il giro del web.

Il singolo Tribale

Per la cantante Elodie questa stagione estiva è un momento d'oro grazie al successo che sta avendo l'ultimo brano, diventanto un vero tormentone. Elodie diventa una hit ogni volta che sale sul palco. Canta e affascina il pubblico con la voce magnetica e gli outfit sensuali.

Elodie canta sì, e lo fa anche bene. Ma ultimamente ha tirato fuori un'altra qualità, quella del ballo e non si smentisce nemmeno in quello. Per il singolo Tribale, la cantante ha ingaggiato una squadra di ballerini professionisti che ad ogni esibizione porta con se.

Il pubblico impazzito

I movimenti del ballo, coinvolgenti e seducenti, sono ormai su tutte le piattoforme social. E ieri, Andrea Delogu, non poteva che chiedere di provarli insieme in diretta nazionale. La reazione del pubblico è stata immediata: applausi e urla di incorraggiamento.

Il tutto davanti a uno Stefano De Martino, conduttore insieme alla Delogu, palesemente divertito.

«Il segreto sta nel movimento del sedere», afferma la cantante. E Andrea ribatte divertita «Mi allenerò, così prossimamente - rivolgendosi al pubblico - mi vedrete nel video ufficiale dietro Elodie».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 12:54

