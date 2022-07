Boomdabash e Annalisa, con Tropicana puntano al tormentone dell'estate

di Paolo Travisi

C'è odor di hit dell'estate 2022 quando esce un singolo dei Boomdabash. Se poi ci aggiungi la voce di Annalisa, il successo sembra garantito. Ed in effetti, il singolo Tropicana è stato certificato disco d’oro a poche settimane dalla sua pubblicazione.

Brano dell'estate

Il brano (su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy, Universal Music Italy) è tra i primi 5 singoli più venduti in Italia e in top 10 tra i brani più trasmessi e suonati dalle radio italiane, senza trascurare il videclip in tendenza su YouTube dove sfiora le 5 milioni di views, con un balletto che sta diventato virale anche su Tik Tok.

“Tropicana” segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash, band record d’ascolti delle estati italiane che negli ultimi cinque anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino con successi clamorosi di hit come “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “karaoke”, “Don’t worry”, “Mohicani”.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo che mescola sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane più apprezzate dal grande pubblico.

Grazie ad un sound ammaliatore, a tratti ipnotico e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primissimi ascolti, il singolo è una contagiosa esplosione di vitalità, canzone perfetta anche per la dimensione notturna dei club che ha l’intenzione di farci tornare a vivere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 12:57

