Elodie debutta al cinema. Ecco in quale film reciterà

Dalla musica al cinema, Elodie debutta come attrice nel film "Ti mangio il cuore" del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, Pippo Mezzapesa, in uscita nelle sale dal 22 settembre.

Una pellicola in bianco e nero, un cast composto da volti nomi ed emergenti: da Francesco Patané a Lidia Vitale, da Francesco Di Leva a Tommaso Ragno, da Giovanni Trombetta a Letizia Cartolaro, da Michele Placido a Brenno Placido.

La prima volta davanti alla macchina da presa per Elodie, la cantante ha condiviso con grande entusiasmo, su Instagram, le prime immagini in anteprima del film. Tantissimi i complimenti ricevuti sotto il suo post, tra questi non passa certo inosservato quello del "fidanzato" Marracash che commenta con le fiamme il suo debutto nel cinema.

«Tra le esperienze più incredibili della mia vita»

Le riprese del film sono terminate a dicembre, Elodie al tempo aveva immortalato la sua emozione in un post «Fine set. Ho il cuore pieno. Tra le esperienze più incredibili della mia vita. Quello che mi rende davvero felice è aver conosciuto delle persone che porterò con me per tutta la vita. Quanta bellezza».

Chissà che non sia solo l'inizio di una carriera cinematografica, e che lo stesso successo che ha con la musica non lo ottenga un giorno dal grande schermo.

