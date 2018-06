Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'allontanamento daparla della sua difficile condizione: «Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno».Così spiega al settimanale Oggi dopo essere stata esclusa dal cast del programma a causa delle sue dichiarazioni in merito a Nadia Toffa. La Brigliadori ha detto che la colpa del cancro, di cui si è ammalata la "iena" è solo da imputare a lei. Da anni la donna conduce una battaglia contro le cure tradizionali, sostenendo che le medicine sono in realtà un veleno per il corpo umano. A tal riguardo però precisa: «Non ho fatto nomi né riferimenti a nessuno, ma sulla rete c'è stato chi è stato abile, ha creato e cavalcato l'equivoco. Ho solo citato un proverbio: se vedo qualcuno che, causando 'il suo mal', si affida alla chemio, tutto quello che posso fare è soffrire per lui. Ho avuto un carcinoma epatico, un tumore al seno e un fibroma. Li ho affrontati per via spirituale, e li ho sconfitti tutti».Poi lancia una frecciatina anche alla Rai: «Quando hanno accettato la mia candidatura conoscevano il mio passato e le mie idee. Il programma poi è registrato e non c'era rischio di mandare in onda mie dichiarazioni poco gradite». Infine Eleonora annuncia un cambiamento radicale: «Da oggi sono Aaron Noele: ho rovesciato il mio nome, l'ho spezzato in due come un pezzo di pane. Eleonora Brigliadori non esiste più, è un cadavere. L'ho uccisa io».