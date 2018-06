Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

contro La conduttrice de Le Iene sta combattendo ormai da qualche mese contro ilche la affligge e che le ha impedito per lungo tempo di essere al timone della trasmissione di Italia 1: ma per qualcuno la sua malattia non è qualcosa per cui mostrare empatia, ma un modo per attaccare Nadia.Succede anche questo, e la protagonista è appunto, attrice e conduttrice tv 58enne, da anni sostenitrice del “metodo Hamer” (che sostiene come la genesi delle malattie sia legata a traumi o conflitti non risolti) e di metodi sciamanici per curare il cancro, invece della chemioterapia. Tema su cui la Toffa realizzò un servizio proprio per Le Iene, particolare che deve essersi legata al dito fino ad ora.In un commento su Facebook, la Brigliadori ha usato parole terribili per Nadia Toffa: «Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza», ha scritto, rispondendo al commento di un altro utente. La Brigliadori dovrebbe tra l’altro tornare in tv nelle prossime settimane sulla Rai, che l’ha arruolata per la prossima edizione di Pechino Express: sul web sono in molti a chiedere ora alla tv pubblica di ripensarci.