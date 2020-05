Domenica In, Mara Venier e gli ospiti di domani: da Antonella Clerici a Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Tutte le anticipazioni

La 35ma puntata di «Domenica In», in onda domani alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi “ Fabrizio Frizzi ” di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti, tutti rigorosamente in collegamento da remoto.



In occasione della Festa della Mamma, la puntata si aprirà con Antonella Clerici, da Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove sta trascorrendo con la famiglia questo periodo di riposo forzato a causa dell'emergenza coronavirus.



Poi si andrà a Cellino San Marco dove Romina Power si racconterà tra carriera e vita privata, mentre l'attrice Serena Rossi, mamma del piccolo Diego, si collegherà per parlare del film tv «Io sono Mia», dedicato a Mia Martini, che verrà ritrasmesso su Rai1 martedì 12 maggio.



La coppia Costanza Caracciolo e Christian Vieri, da Milano, parlerà della loro vita familiare e della gioia per l'arrivo della piccola Isabel, nata il 25 marzo scorso. Luca Trapanese, autore del libro «Nata per te», si collegherà per raccontare la sua vita di papà single della piccola Alba, bellissima bambina con sindrome di Down, che lui ha adottato tre anni fa. E infine, spazio all'informazione e agli aggiornamenti sulla «Fase2» con l'immunologo prof. Francesco Le Foche. Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 16:40

