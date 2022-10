Dodi Battaglia a Verissimo, il dramma della morte della moglie Paola: «Ho scoperto di essere forte»

Non solo i Pooh. Dodi Battaglia, a Verissimo, racconta alcuni aspetti della propria vita privata. A cominciare da quello più doloroso: la morte della sua terza moglie. Era il settembre dello scorso anno quando Paola Toeschi, a 51 anni, se n'era andata dopo una lunga malattia. L'ex cantante e chitarrista dei Pooh ne ha parlato a Silvia Toffanin, in compagnia della sua figlia più piccola, Sofia, avuta proprio da Paola.

Parlando della moglie Paola, scomparsa per un tumore al cervello, Dodi Battaglia parla così a poco più di un anno di distanza: «Con il tempo ho scoperto di essere forte, molto più di quanto credessi all'inizio. Non ho avuto scelta, ho dovuto farlo per nostra figlia, Sofia». La ragazza, che compirà tra poco 17 anni, è ospite di Verissimo insieme al papà, che racconta: «Passiamo molto tempo insieme, viviamo un po' come fidanzatini. Lei è la mia quarta figlia, la più piccola, e dei miei figli è quella con cui ho passato più tempo. Purtroppo con gli altri figli ero un po' assente perché ero sempre impegnato con i Pooh, Sofia invece è nata parecchio tempo dopo ed è quella che mi sono goduto di più».

La figlia di Dodi Battaglia, invece, racconta: «Papà è molto protettivo e presente, ma senza essere asfissiante». Padre e figlia, poi, rivelano: «Tanti amici di Sofia conoscono le canzoni dei Pooh, questo dimostra che piacciono davvero a tutte le generazioni, compresi i giovanissimi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 18:54

