Concertone, Salini: «Mai nessuna censura di Rai Tre a Fedez o altri. Se qualcuno ha usato la parola “sistema”, mi scuso»

Caso Fedez al Concerto del Primo Maggio, parla l'ad della Rai Fabrizio Salini. «In merito all'intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti».

Concertone, Fedez attacca Rai, Lega e difende DDL Zan: «Per il Parlamento più importante votare il reintegro del Vitalizio a Formigoni»

Lo sostiene l'Ad Rai Fabrizio Salini in una nota in cui spiega che «di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun “sistema” e se qualcuno, parlando in modo appropriato per conto e a nome della Rai, ha usato questa parola mi scuso. Su questo assicuro che sarà fatta luce con gli organizzatori».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA