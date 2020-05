Claudio Amendola a Vieni da me: «Ho nascosto i giocattoli a mio figlio e gli ho detto che li hanno rubati i laziali»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

daOggi, l'attore e regista romano è stato ospite in collegamento a. Nello spazio dedicato alla cassettiera, Amendola ha ripercorso la sua vita, dal successo sul lavoro all'amore con Francesca Neri.E proprio parlando del loro rapporto, Caterina Balivo ha punzecchiato Amendola, noto romanista. «Tu sei della Roma - spiega la conduttrice - e tua moglie della LazioVostro figlio Rocco chi ha seguito?». La replica (tutta da ridere) dell'attore: «Era un aspetto su cui non potevo fallire. Così ho usato metodi al limite del Telefono Azzurro. Un giorno, quando mio figlio era piccolo, gli ho svuotato la stanza e gli ho nascosto tutti i giochi. Quando se n'è accorto, ha iniziato a piangere e gli ho detto che erano stati i laziali».E conclude:. Risate in studio.