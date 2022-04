Cibo, musica e tanti ospiti: ecco Good Morning Italia. Con Bastianich e Vizzari su Sky Arte

Avete presente Joe Bastianich e il giornalista enogastonomico Paolo Vizzari? Lasciateli cantare con una chitarra in mano e non fate mancare un buon calice di vino e loro partono. Alla guida di Good Morning Italia, il nuovo format tv targato Ballandi, in onda dal 26 aprile tutti i martedì su Sky Arte dalle ore 20.40 (visibile anche on demand e in streaming su NOW) e dal 21 maggio, sabato e domenica, alle 18.30 su Sky Uno. «Un'avventura che unisce cibo e musica», racconta Bastianich che - tra l'apertura di Joe's American Barbecue a Milano, la cantina a Cividale del Friuli (inizio e fine di ogni episodio) e la musica - è stato impegnato nel podcast sul vino eroico di Wine Heroes su Spotify.



«Good Morning Italia è un esperimento», dice Vizzari. Per ora solo quattro puntate, tante quante sono le regioni. Prima tappa la Calabria. Poi Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia. La cucina di Antonia Klugmann, Nino Rossi, Davide Oldani e Matteo Baronetto, incontrerà la musica di Malika Ayane, Stefano Belisari degli Elio e Le Storie Tese, Samuel e Brunori Sas. «Uno chef e un musicista a puntata, un intreccio per raccontare lo spirito di questi artisti, cuore del programma», conclude Vizzari. Mentre la sigla di Good Morning Italia sarà pubblicata a giugno nel disco di Joe Bastianich con la folk band La Terza Classe.

