Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini e l'amore senza genere: «Non amo stare al centro dell'attenzione»

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, risponde al polverone che si è creato ieri sul suo presunto coming out sui social dopo alcune sue affermazioni. La giovane calciatrice della Roma Femminile, infatti, aveva detto di potersi innamorare «di un ragazzo, così come di una ragazza», scatenando il gossip sulla sua presunta omosessualità. Oggi, ha risposto a chi le chiedeva un commento sull'argomento.

Chiara Capitta, cosa ha detto

«Tutto quello che sentivo di dire sul tema l'ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c'è notizia o clamore e non amo stare al centro dell'attenzione», ha risposto, intercettata a Pipol. La giovane ha quindi voluto spegnere ogni discorso, per spostare l'attenzione altrove. Anche sul suo profilo Instagram, dove ha 13mila follower, non ha commentato l'argomento.

