Amici 22, terza puntata del serale: ecco chi è stato eliminato, gli ospiti e gli spoiler

Terza puntata del serale di Amici questa sera su canale 5. ​Insieme a Maria de Filippi, agli allievi della scuola e ai prof, a giudicare le performance artistiche il trio formato da: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Super ospite in studio la coppia di attori comici Nuzzo e Di Biase.

Amici 22, anticipazioni

Sono 11 gli allievi della scuola di Amici ancora in gara per la vittoria : Aaron, Ramon e Isobel della Squadra Zerbi - Celentano. Angelina, Cricca, Maddalena e Samu della Squadra Cuccarini - Emanuel Lo. Wax, Federica, Alessio e Mattia della Squadra Arisa -Todaro.

Questa sera non ci sarà una doppia eliminazione, come rileva dalle anticipazioni l'account Amici news, ma se non volete spoiler vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

ATTENZIONE SPOILER

Prima manche: Zerbi-Celentano sfidano Arisa-Todaro, vincendo. Al ballottaggio finiscono i cantanti Wax e Federica e il ballerino Alessio. A differenza dell eprime due puntate del serale non c’è stato un eliminato diretto,quindi a rischio eliminazione finisce Wax.

Seconda manche: Ancora una vittoria per Zerbi-Celentano che sfidano Cuccarini-Emanuel Lo. Al ballottaggio i ballerini Samu e Maddalena e la cantante Angelina. A rischio va Samu.

Terza manche: I Cucca Lo battono la squadra Zerbi-Celentano. Al ballottaggio i ballerini Ramon e Isobel e il cantante Aaron. A rischio eliminazione finisce è Ramon.

Sfida finale: il ballottaggio finale parte con una sfida a tre. Ramon, Wax e Samu. Il ballerino della Celentano vince subito e si salva. L’ultimo scontro è Wax (cantante) contro Samu (Ballerino), ma come sempre il verdetto finale lo scopriremo durante la diretta di questa sera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 16:40

