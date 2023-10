Chi l'ha visto, «qualcuno perderà il lavoro stasera»: cosa è successo alle spalle di Federica Sciarelli durante la diretta

di Redazione web

Come ogni mercoledì, la prima serata di Rai 3 è dedicata a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alla ricerca di persone scomparse. La trasmissione vanta da sempre un pubblico affezionato che le regala picchi di ascolti, e un nutrito gruppo di spettatori che si dà appuntamento su X (ex Twitter) per commentare in diretta quanto accade in tv. Sono stati proprio loro a notare quanto accaduto alle spalle della conduttrice, e che in molti hanno collegato ad alcuni problemi di messa in onda. Ma vediamo cosa è successo.

Adamo Guerra, l'uomo che ha finto il suicidio per 10 anni telefona a moglie e figlie: «Come chi dimentica un compleanno»

Chi l'ha visto, l'appello disperato del compagno per ritrovare Alessandra: «Dai almeno un segnale»

Chi l'ha visto?, il dettaglio alle spalle della Sciarelli

Durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto?, quando la trasmissione si apprestava alle battute finali, sembra esserci stato un problema con i telefoni in studio, che non funzionavano, e con i servizi, che partivano in ritardo. Un'anomalia che non è passata inosservata su X, e che gli spettatori hanno immediatamente ricondotto a un dettaglio molto strano apparso alle spalle di Federica Sciarelli.

Qualcuno perdera' il lavoro stasera😳😳 Stan guardando un film ,ecco perche' nessuno risponde al telefono😳#chilhavisto #chilhavisters pic.twitter.com/aJU80R3UFQ — DarkEmpress (@XDarkEmpress) October 11, 2023

In uno degli schermi ad uso della regia, in molti hanno notato delle immagini che poco avevano a che fare con le persone scomparse: sul televisore stava andando in onda un film, e per giunta trasmesso dalla rete concorrente Italia 1.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA