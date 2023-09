Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ritrova un ragazzo in diretta dopo l'appello della mamma

Un altro ritrovamento in diretta. Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto?" colpisce ancora. Durante la puntata di mercoledì 21 settembre, i telespettatori hanno assistito al ritrovamento di Gioacchino, 35enne la cui scomparsa era stata denunciata dalla mamma, la signora Rita che era collegata con lo studio, insieme all’inviata Raffaella Briganti.

Ritrovato in diretta il giovane scomparso dopo un intervento chirurgico alla testa. Una spettatrice avvisa che è ricoverato in un ospedale di #Milano. Si era allontanato dalla provincia di #Caserta il 7 settembre. Resta da capire come si era ferito.#chilhavisto pic.twitter.com/SE8j1BzqqW