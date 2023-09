Chi l'ha visto, è successo durante la registrazione dell'appello per lo youtuber scomparso: il momento toccante

Con l'inizio della nuova stagione di Chi l'ha visto, abbiamo già assistito a un momento straordinario: il ritrovamento di Kazuosan, lo youtuber salernitano scomparso alcuni giorni fa a New York.

Ritrovato lo youtuber italiano a New York. «Kazuosan» era irreperibile da 3 giorni: ricoverato in ospedale

Cosimo Corrado, youtuber italiano "Kazusan" scomparso da 2 giorni a New York. Il giallo della telefonata: ha risposto uno sconosciuto

Il ritrovamento dello youtuber

Questo commovente episodio è stato trasmesso durante l’apertura del programma di Rai Tre, mentre la madre del giovane stava effettuando la registrazione del suo appello per il ritrovamento del figlio proprio per la trasmissione. Ma cosa hanno visto i telespettatori del programma condotto da Federica Sciarelli?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 07:57

