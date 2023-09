Chi l'ha visto, l'appello disperato del compagno per ritrovare Alessandra: «Dai almeno un segnale»

«Alessandra, non ho mai smesso cercarti, dai almeno un segnale»: nella puntata di Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli su Rai 3 in diretta tv l'appello disperato del compagno della donna scomparsa il 29 giugno da Parma. «Ho scritto anche a trenta conventi. Qualcuno ricorda di averla incontrata?», ha spiegato l'uomo chiedendo aiuto per ritrovare la sua Alessandra.

“Alessandra, non ho mai smesso cercarti, dai almeno un segnale”: Appello del compagno della donna scomparsa il 29 giugno da #Parma. “Ho scritto anche a trenta conventi…”. Qualcuno ricorda di averla incontrata?#chilhavisto→https://t.co/UMoq6fr50m pic.twitter.com/mq872aUqdE — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 27, 2023

Scomparsa da Parma

Alessandra, 53 anni, vive con il compagno a Parma. Il 29 giugno, intorno alle 13, è uscita per andare a fare la spesa e non è più rientrata. Ha lasciato i documenti, gli occhiali da vista e il cellulare a casa. Da quel momento non si sono avute più sue notizie. «Chiunque avesse notizie può contattare i Carabinieri di Parma al numero 0521-5371» sottolineano a Chi l'ha visto.

