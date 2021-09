Chi l'ha Visto? torna in tv: nuove rivelazioni sul caso Saman Abbas

Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli torna stasera 8 settembre, alle 21.20 su Rai3. La squadra del noto e longevo programma torna dunque a occuparsi delle persone scomparse e dei casi di cronaca italiani dopo la pausa estiva. Ecco le anticipazioni: al centro della puntata di questa sera la misteriosa morte della madre di 55 anni Laura Ziliani.

Leggi anche > Chiara Ugolini, uccisa in casa a 27 anni: Emanuele Impellizzeri non risponde al gip e resta in carcere

Chi l'ha Visto torna questa sera, le anticipazioni

«Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego»: questo l'appello in lacrime di due delle sue figlie prima di essere indagate dalla Procura per omicidio volontario. Inoltre tutti gli aggiornamenti e nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza che non accettava un matrimonio imposto e per questo sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l'ha Visto torna questa sera, l'attesa dei telespettatori

Intanto, cresce l'attesa dei telespettatori affezionati alla trasmissione al punto che la parola "Chi l'ha Visto?" è finita in tendenza su Twitter. «È mercoledì 8 e io ho in testa solo chi l'ha visto», scrive un utente. E poi tanti meme che rappresentano l'impazienza. Il programma è tra i più seguiti della tv.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA