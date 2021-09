Chiara Ugolini, uccisa in casa a 27 anni: Emanuele Impellizzeri non risponde alle domande del gip

Emanuele Impellizzeri, il 38enne fermato per l'omicidio di Chiara Ugolini, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari.

L'uomo, che abitava nello stesso condominio della vittima, a Calmasino di Bardolino (Verona), era stato fermato domenica sera dalla polizia mentre fuggiva in moto sulla A1, all'altezza di Impruneta (Firenze). Impellizzeri questa mattina è comparso davanti al gip del tribunale fiorentino, Angela Fantechi, per l'interrogatorio di convalida del fermo, ma, secondo quanto si apprende, non avrebbe risposto al giudice. La decisione del gip sulla convalida del fermo è attesa nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:45

