Che Tempo Che Fa, Patrick Zaki e l’impegno a favore dei diritti: «Il sogno per il mio paese»

Patrick Zaki è stato ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ domenica 22 ottobre. Nel salotto di Fabio Fazio sul canale Nove, l’attivista ha toccato diversi argomenti a partire dalla propria esperienza personale nel periodo di detenzione in Egitto. «Le prime ore sono sempre le più pericolose quando chiunque viene arrestato - ha spiegato Zaki - In quel momento dovevo resistere proprio perché so che è il momento più difficile, in cui non puoi cedere».





Zaki è contro gli attacchi di Israele a Gaza: «Netanyahu è un serial killer»



A proposito, poi, dell’impegno per il riconoscimento dei diritti in Egitto Patrick Zaki non ha dubbi: «Lavoreremo sempre per avere un paese migliore, democratico e con maggiore libertà. Questo è il mio sogno per il mio paese. Continuerò a lottare in questa direzione. Spero davvero che sia possibile».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 17:45

