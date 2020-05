Caterina Balivo, la tenera foto con i figli Guido Alberto e Cora. Ma i fan notano un dettaglio: «Non farlo più...»

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conduttrice campana - tornata lunedì scorso in onda con- ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in compagnia dei due figli nati dall'amore con il marito Guido Maria Brera.Nell'immagine,Mamma Caterina e i suoi bimbi si trovano sul balcone della loro casa a Roma. Tanti i messaggi d'affetto da parte dei fan. Ma un dettaglio fa storcere il naso a qualcuno. «», scrive una follower che incassa diversi like.Ma sono tanti i fan che difendono la conduttrice. «- scrivono -». Arriva anche la risposta di Caterina Balivo che forse reputando esagerato il rimprovero commenta: «». Boom di like.